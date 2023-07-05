Байден наполягає, щоб новою очільницею НАТО стала Урсула фон дер Ляєн - The Telegraph

За інформацією ЗМІ президент США Джо Байден визначився з кандидатом на пост генсека НАТО і наполягає, аби альянс очолила Урсула фон дер Ляєн, яка зараз є президенткою Європейської комісії.

Джо Байден наполягає на призначенні Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО після того, як заблокували кандидатуру Бена Воллеса, очільника британського міноборони.

Після того, як Білий дім відмовив Воллесу щодо цієї посади, основною кандидаткою США обрали саме президентку Єврокомісії.

4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря з жовтня 2014 року, на один рік до осені 2024 року.

Лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга на своєму щорічному саміті у Вільнюсі, наступного тижня, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Джерело в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, колишню міністерку оборони Німеччини, стати наступницею Столтенберга на тлі побоювань, що потрібний кандидат не з'явиться протягом наступних 12 місяців.

"У нас виникнуть проблеми наступного року, коли стане ясно, що поле не є сильнішим, ніж цього року", - сказало друге джерело.

Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв'язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв'язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило інше джерело.

Зазначається, що тепер фон дер Ляєн "покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних", відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За інформацією ЗМІ, президентка Єврокомісії також може отримати підтримку від президента Франції Емманюеля Макрона. який також не підтримав кандидатуру Воллеса.

Водночас Олаф Шольц, канцлер Німеччини та колишній політичний суперник фон дер Ляєн, хотів би позбутися її кадрів, щоб зберегти високу посаду в ЄС.

Однак може виникнути занепокоєння через її поводження з міністерством оборони Німеччини, яке вона очолювала з 2013 по 2019 рік. Зокрема у 2015 році повідомлялося, що під час навчань НАТО німецьким солдатам довелося замінити важкі кулемети на мітли, щоб приховати брак техніки.

Президентка Єврокомісії раніше заявляла, що для неї велика честь бути включеною до списку потенційних наступників. Однак її прессекретар сказав, що вона "не доступна для цієї роботи, чи то зараз, чи то в майбутньому".

Під час приватних розмов фон дер Ляєн, як повідомляється, сказала Байдену, що вона не зможе взяти на себе будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року. Стратеги Білого дому бачать можливість перехопити її після виборів до Європарламенту наступного року.

Очікується, що фон дер Ляєн стане фаворитом для лідерів ЄС, щоб зберегти свою роль найвищого посадовця блоку, відповідального за Комісію.

Однак є сумніви щодо того, чи зможе вона також заручитися підтримкою Європейського парламенту, оскільки праві депутати Європарламенту, які виступають проти її зеленої політики, мають намір створити альянс.

Минулого тижня Столтенберг заявив, що "не шукає продовження (перебування на посаді - ред.)", оскільки вже відклав свій відхід, щоб забезпечити стабільність для Альянсу на тлі російського вторгнення в Україну.

Офіційної процедури призначення вищої посадової особи військового альянсу немає. Її 31 держава-член має обговорити потенційних кандидатів до досягнення консенсусу.

Бен Воллес вибув із перегонів на заміну Столтенберга минулого місяця після того, як проти його кандидатури виступили Білий дім і Франція, яка хоче, щоб цю роль зайняв лідер з Європейського Союзу.

У ЗМІ зазначають, що міністр оборони Великої Британії був фаворитом низки країн-членів НАТО, але виникла значна напруженість у відносинах з Вашингтоном, фактичним лідером альянсу, через його безпрецедентну підтримку України.

Він часто заходив далі у своїй військовій підтримці Києва, зокрема щодо танків і крилатих ракет великої дальності, ніж США.

Інші союзники по НАТО виступали за те, щоб Столтенберга замінив прем'єр-міністр або глава держави, а інші все ще наполягали на кандидатурі-жінці.

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністрка Данії, виявилася потенційною фавориткою на цю посаду після недавньої зустрічі з Байденом у Білому домі.

Однак вона виключила себе з цього списку, коли країни-члени висловили занепокоєння щодо можливості мати скандинавського лідера НАТО втретє поспіль.

Очікувалося, що Туреччина виступить проти прем'єр-міністрки Данії після того, як минулого тижня в Копенгагені підпалили копії Корану та турецькі прапори.

4 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сторони зокрема обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі. За матеріалами bykvu.com