Байден обговорив із фон дер Ляєн її візит до Китаю та підтримку України

Президент США Джо Байден обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн її нещодавній візит до Китаю, підтримку України на тлі російської агресії, безпеку в Тайванській протоці та інші питання.

Про це повідомили в Білому домі, передає Укрінформ.

"Лідери обговорили нещодавню поїздку фон дер Ляєн до Пекіна, а також спільну відданість заснованому на правилах міжнародного порядку, правам людини та практики чесної торгівлі",- йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що сторони підтвердили важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

Крім того, Байден і фон дер Ляєн "підтвердили зобов'язання Сполучених Штатів і Євросоюзу забезпечити Україні необхідну економічну та безпекову допомогу й продовжувати тісно співпрацювати, щоби притягти кремль до відповідальності за агресію РФ".

Лідери також обговорили інші питання, в тому числі спільні зусилля з прискорення переходу до чистої енергії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом Франції Емманюелем Макроном у квітні відвідали Китай, де провели зустрічі на найвищому рівні. Вони, зокрема, виклали позицію європейської сторони щодо шляхів зупинення російської агресивної війни проти України на основі поваги до Хартії ООН та повного виведення військ РФ з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.