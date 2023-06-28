Байден про заколот: Путін абсолютно ослаблений подією. Він явно програє війну

Президент США Джо Байден упевнений, що президент РФ Володимир Путін після заколоту, який улаштувала визнана у світі злочинною організацією російська приватна військова компанія "Вагнер", почувається "ослабленим". Про це Байден сказав журналістам 28 червня, текстову версію брифінгу опублікувала пресслужба Білого дому.

На запитання, чи був Путін "абсолютно ослаблений подією в Росії", Байден заявив: "Абсолютно".

На уточнювальне запитання, наскільки сильно Путін був ослаблений, американський президент відповів: "Важко сказати, але він явно програє війну. Він програє війну вдома. І він став чимось на зразок вигнанця в усьому світі. І це не тільки НАТО, це не тільки Європейський союз, це Японія".

Також у президента запитали, чи слабший Путін сьогодні, ніж минулого тижня. Він відповів: "Я знаю, що так". За матеріалами Гордон.