Байден висловив вдячність Польщі за "непохитну" підтримку України

21 лютого президент США Джо Байден подякував президенту Польщі Анджею Дуді за відданість його країни підтримці народу України.

Про це інформує CNN.

Байден вважає, що Україна перебуває в "кращому становищі, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО зберігати зосередженість.

Я чітко дав зрозуміти, що зобов'язання Сполучених Штатів реальні, і через рік я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли, - сказав Байден. Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною".

Американський президент назвав підтримку України Польщею "справді надзвичайною" та подякував країні за те, що вона прийняла понад мільйон переселенців.

Окрім цього, він зауважив, що зв'язок між польським і американським народом надзвичайно сильний і глибокий.

Водночас попередив, що доведеться зіштовхнутися з багатьма викликами, проте висловив впевненість, що "ми зможемо це зробити разом".

Польща була в авангарді активізації дій НАТО щодо надання Україні сучасних танків і зараз лідирує у навчанні. На початку місяця CNN повідомив про навчання українських армійців у західній Польщі на нових танках Leopard 2, котрі союзники по НАТО у січні нарешті погодилися передати Україні, після місяців обговорення.

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