Байден заявив, що США погоджуються з формулюванням НАТО про перспективи членства України в НАТО

Президент США Джо Байден під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 11 липня заявив, що США погоджуються з формулюваннями про перспективи членства України в Альянсі, окрім того, за його словами, Вашингтон пропонував ці формулювання. Розшифрування його виступу наводить сайт Білого дому.

Байден привітав продовження повноважень Столтенберга на посаді генсека, зазначивши, що "його лідерство має значення".

"І ми погодилися з формулюваннями, які ми запропонували, які ви запропонували щодо майбутнього вступу України в НАТО, - заявив глава Білого дому, звертаючись до Столтенберга. - І ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи єдиного НАТО. Я багато разів казав, що я, як і раніше, вважаю, що президент [країни-агресора РФ Володимир] Путін думає, що шлях до успіху - це розвалити НАТО. Я не збираюся цього робити, особливо з вами на чолі". За матеріалами Гордон.