Бен Воллес пояснив свої слова про недостатню вдячність України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свої висловлювання про "недостатню вдячність" України за допомогу, заявивши, що його словами були частково викривленими. Про це глава оборонного відомства Великої Британії написав у Facebook.

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали великий інтерес, а також деяке спотворення інформації. Як людина, яка була в авангарді активізації підтримки України, я обговорював проблеми, які можуть виникнути, коли ми працюємо над досягненням спільної мети: допомогти Україні здобути те, що їй потрібно, щоб здобути перемогу над цим незаконним вторгненням", - йдеться у дописі.

За словами міністра, він мав на увазі необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії. Воллес зазначив, що рейтинг підтримки України як серед населення, так і серед усіх партій парламенту з боку Сполученого Королівства є одними з найвищих у Європі і становить понад 70%.

"У коментарі я намагався відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - пояснив Воллес і додав, що відносини Великої Британії та України є "партнерськими".

Міністр запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну "до кінця, стільки, скільки буде потрібно". За його словами, "Україна та Велика Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу".

Зауважимо, що за лічені години під постом Воллеса з'явилися сотні коментарів зі словами вдячності українською та англійською мовами.

За матеріалами Zaxid.net