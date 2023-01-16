Бербок: Ми хочемо підтримати Україну у створенні спецтрибуналу в Гаазі

Скоєні російськими військовими та керівництвом рф злочини проти України не повинні залишитися безкарними.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, виступаючи у Гаазькій академії міжнародного права, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава МЗС Німеччини нагадала про страшні злочини, скоєні росією у Бучі, Маріуполі, Харкові та інших українських містах, і наголосила, що справедливість має бути встановлена.

"Без справедливості не може бути тривалого миру", - сказала дипломат.

У цьому зв'язку вона наголосила на важливості розслідування Міжнародним кримінальним судом цих злочинів - "воєнних, проти людяності та, можливо, геноциду" - і засудженні винних.

"І російське керівництво не повинно мати при цьому імунітету", - підкреслила Бербок.

Водночас на переконання німецького міністра, важливо визнати першопричину цих злодіянь - злочин агресії.

"Ніхто не може вести війну в XXI столітті та залишатися безкарним... Агресія не має залишатися без відповіді", - заявила вона.

Бербок нагадала, що МКС іще 16 березня 2022 року заявив, що росія мусить припинити агресію проти України, розпочату під абсурдними приводами.

Глава МЗС Німеччини згадала свій нещодавній візит до Харкова та назвала кілька прикладів злочинів, які світ бачить упродовж 11 місяців: залишення тисяч людей узимку без тепла і світла, депортація дітей, зґвалтування.

"Про мету росії ми знаємо абсолютно чітко - це цілеспрямована спроба знищити цілий народ", - підкреслила міністр.

При цьому вона зауважила, що МКС не може притягнути до відповідальності за злочин агресії, до того ж це структура ООН, в якій росія має право вето. Тож прагнення України створити спецтрибунал для засудження злочину агресії є зрозумілим, та, на думку Бербок, зробити це не так просто.

У цьому зв'язку вона закликала посилити МКС та "доповнити його міжнародними компонентами". Зокрема, це може бути створення певного бюро поза територією України, з міжнародними експертами та фахівцями, фінансовою підтримкою.

"Це був би новий формат", - зауважила глава МЗС ФРН, додавши, що і раніше створювалися спецтрибунали, але тоді йшлося про внутрішньонаціональні конфлікти, громадянські війни, але не про напад одної країни на іншу.

Наразі йдеться про політичне рішення, яке треба обговорювати з партнерами, зауважила Бербок.

"Ми хочемо підтримати Україну на міжнародному рівні у створенні спеціального трибуналу з питань агресії в Гаазі, який базуватиметься на українському законодавстві та буде доповнений міжнародними елементами. Як додаток до МКС", - заявила вона.

Водночас за словами німецького міністра, меседж російському керівництву та іншим диктаторам має бути дуже чітким: агресивна загарбницька війна не залишиться без покарання.

Як відомо, ФРН є другим найбільшим донором МКС: Берлін надає 20 млн євро для розслідування та покарання найбільш важких злочинів. Бербок закликала інші країни підвищити їхні внески.