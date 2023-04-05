Білий дім спростував заяви кремля про начебто причетність Заходу до ударів по Росії

Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами не забезпечують Україну можливостями і не спонукають її завдавати ударів поза своєю територією, натомість зосереджені на тому, щоби посилити потенціал ЗСУ для оборони власної території.

Так прокоментував у середу чергові звинувачення кремля координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не надаємо можливостей та не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України",- підкреслив Кірбі.

Водночас він підтвердив, що з перших днів російської агресії проти України США забезпечують ЗСУ розвідувальною та інформаційною підтримкою. Він пояснив, що це робиться для того, "щоби вони могли краще оборонятися, проводити операції та надалі відвоювати території", загарбані росією з 2014 року.

Представник Білого дому підкреслив, що підтримка з боку Сполучених Штатів спрямована на те, щоби допомогти Україні захистити себе.

Як повідомлялося, у середу кремлівський лідер путін заявив без наведення жодних доказів, що західні спецслужби могли бути причетними до "терактів", здійснених на території рф, у тому числі вибуху, під час якого загинув пропагандист татарський. Водночас секретар ради безпеки рф патрушев відзвітував про заходи запобігання вербовці росіян з боку західних спецслужб.