Блінкен: безплатного російського зерна Африці не вистачить

Безплатне зерна, яке росіяни пообіцяли поставити в шість африканських країн, не вистачить.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Radio France, текст поширив Держдеп.

Блінкен вказав, що під час функціонування зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а зараз пропозиція агресора обмежується 50 тисяч тонн.

"Те, що пропонує Росія, - це крапля в морі. Це не вирішує проблему. Це не зупинить зростання цін. Це не змінить того факту, що мільйони тонн зерна були вилучені з ринку і недоступні для нужденних, особливо в країнах, що розвиваються", - заявив держсекретар США.

В статті Reuters, яку було нещодавно опубліковано, йшлося, що росіяни дедалі більше вимушені покладатись на тіньовий флот для експорту зерна, який переважно складається зі старих зерновозів Туреччини та Китаю. Витрати на логістику російської пшениці зростають внаслідок відсутності власних кораблів та скорочення діяльності західних зернотрейдерів на цій території.

"Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю", - повідомило агентству джерело.

17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", яка діяла з липня минулого року. Росіяни пригрозили "ризиками" на адресу ООН, якщо угода продовжиться без неї.