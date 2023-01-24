Bloomberg: Німеччина 25 січня може надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard в Україну

Німеччина може надати Польщі дозвіл на постачання німецьких танків Leopard в Україну у середу, 25 січня. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням, які побажали залишитися невідомими.

Польща офіційно подала запит на дозвіл 24 січня, і уряд Німеччини заявив, що відповість з необхідною терміновістю. Закони Німеччини вимагають дозволу на реекспорт її військового обладнання, тому наявні у різних країн Європи сотні танків Leopard можуть бути відправлені в Україну лише за згодою Берліна.

На канцлера Німеччини Олафа Шольца посилюється тиск, щоб він дозволив союзникам надсилати танки в Україну. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 24 січня, що очікує "швидкого" схвалення Берліна.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація із наданням танків наближається до завершення. За її словами, Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США. За матеріалами Радіо Свобода