Болгарія долучиться до декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні

Болгарський уряд на засіданні в середу ухвалив рішення про приєднання Болгарії до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні.

Про це йдеться в повідомленні уряду Болгарії, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначається, Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

"Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", – йдеться в повідомленні.

Північна Македонія долучилась до декларації про "гарантії безпеки" для України

Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Окрім Болгарії, до декларації вже приєднались 15 держав. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.