Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу
2023-02-01 17:16
Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це він розповів у Twitter.
"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - пише президент.
- 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.
- 24 листопада парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- 25 листопада опозиційний до режиму Лукашенка Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період. 26 листопада президент США Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, вчинених Росією на території України.
- 30 листопада німецький бундестаг ухвалив резолюцію про визначення Голодомору геноцидом українського народу.
- Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на 15 грудня.
- 14 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу.
- 15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.
За матеріалами Еспресо TV