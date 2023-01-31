Британія не вважає доцільним надсилати свої винищувачі Україні

Велика Британія не вважає доцільним надсилати свої бойові літаки в Україну, заявив у вівторок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну непрактично", - сказав прессекретар журналістам і додав: "Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками правильний підхід, на нашу думку".

Напередодні президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України, але жодних інших деталей не додав. Раніше в Білому домі заявляли, що обговорюють питання щодо постачання додаткових озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16.

Перед тим у понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов для такого кроку, серед яких те, щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося "для атаки російської землі", а також щоб це не "послабило потенціал французької армії".

А прем'єр-міністр Матеуш Моравецький також припустив передачу Україні винищувачів F-16. "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь- які інші літаки будуть реалізовуватися і, можливо, передаватися в координації з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації", - сказав голова польського уряду. За матеріалами Голос Америки (українська редакція).