Чехія не поступиться переданими Німеччиною танками на користь України – прем’єр

Прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна потребує танків Leopard 2, які має поставити Німеччина в рамках кільцевого обміну постачання радянських танків Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt, він сказав в інтерв’ю dpa після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

"Зараз ми не можемо відправити "Леопарди" далі, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - сказав Фіала.

Минулого року Чеська Республіка надала Україні десятки основних бойових танків Т-72 радянського виробництва. Федеральний уряд пообіцяв уряду в Празі 14 танків Leopard 2 і одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину в рамках так званого кільцевого обміну. Перший Leopard був доставлений в грудні минулого року.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило, що Чехія та Словаччина можуть передати Україні отримані від Німеччини танки, йдеться приблизно про 30 одиниць.

Міністерство оборони Чехії після цього заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".