Чехія передає Україні танки Т-72: прем'єр-міністр особисто підписав один із них

Фіала наголосив, що бажає Україні перемоги.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який ця країна передає Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав Петр Фіала.

Напис на бронетехніці ймовірно є таким: "Хоробрим захисникам України". За матеріалами ТСН.