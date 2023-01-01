Чехія припинила спільні ядерні дослідження з РФ

Чехія 31 грудня завершила співробітництво з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні та вийшла зі складу його учасників.

Про це повідомляє Czech Radio, передає Укрінформ.

Процес відмови від співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року, а останню крапку в середині літа поставив президент Чехії Мілош Земан, підписавши відповідний документ.

"Збереження членства могло бути витлумачене російською стороною як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно як ігнорування факту безпрецедентних порушень росією міжнародного правопорядку і прав людини", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності російського інституту ядерних досліджень зауваживши, що попри незаперечну користь від такої співпраці припинення членства в російській організації не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.