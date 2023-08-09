Чехія пропонує допомогу у виконанні двох пунктів формули миру Зеленського

Чехія запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Novinky.cz.

За словами чеського міністра закордонних справ Яна Липавського, на переговорах у Джидді, присвячених формулі миру Зеленського, Чехія запропонувала свою допомогу у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини.

"Ми з президентом говорили про консультації на вихідних у Саудівській Аравії в Джидді. Я повідомив йому, що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини", - сказав Липавський.

Докладніше про це розповів заступник глави МЗС Чехії Ян Маріан, який представляв міністра на суботніх консультаціях у Джидді.

"Від імені Чехії я запропонував професійну допомогу у виконанні першого пункту мирного плану, тобто у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки. Ми також готові допомогти у створенні спеціального трибуналу з воєнних злочинів Росії", - розповів Маріан. На саміті у Джидді узгодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ