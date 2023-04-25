Через санкції Росії "катастрофічно" бракує кулькопідшипників, щоб виробляти нові танки й ремонтувати пошкоджені

Розгорнути масштабніше виробництво та ремонт танків, щоб компенсувати тисячі втрачених у війні в Україні машин, російським окупантам, окрім дефіциту сучасної оптики, заважає брак звичайних підшипників, повідомив Forbes 19 квітня.

Росіянам "катастрофічно" бракує кулькопідшипників, які вони отримували зі США та Європи до того, як ті після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилили свої санкції щодо російської промисловості, пише Forbes, спираючись на оприлюднене у квітні дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Підкреслюють, що країні-агресору також бракує підшипників, щоб підтримувати стабільне виробництво нових автомобілів.

Окрім того, велика кількість підшипників потрібна для залізничного транспорту. А враховуючи, що воєнні дії, які веде РФ, як і вся російська економіка, повністю залежать від поїздів як транспорту, росіяни не можуть дозволити своїй залізничній системі розвалитися і змушені визначатися з пріоритетами, наголошує видання.

Аналітики CSIS вказують, що Росія "історично" імпортувала із Заходу більшу частину споживаних високоякісних підшипників від західних виробників. Зокрема, зазначено в дослідженні, у 2020 році Росія ввезла підшипників на суму понад $419 млн, і приблизно 55% продукції було вироблено в Європі та Північній Америці.

За даними CSIS, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну великі західні виробники підшипників покинули Росію і припинили там свої продажі. Усього за кілька тижнів головні танкові заводи РФ - "Уралвагонзавод" (виробництво) та "Омсктрансмаш" (ремонт) - зупинилися, пише Forbes.

За певний час Росії вдалося відновити роботу підприємств, проте довгострокові перспективи танкової промисловості РФ у CSIS називають "жахливими". Якщо сучасні цифрові приціли, які раніше закуповували у Франції, РФ, за оцінкою видання, спроможна замінити менш досконалими вітчизняними, то проблему кулькопідшипників Москві буде вирішити складніше.

Зазначають, що РФ розконсервує старі моделі танків, такі як Т-62 і Т-55, оскільки їхнє відновлення потребує меншої кількості підшипників і сучасних компонентів.

Forbes пише, що такі застарілі танки "безнадійно програють" у бою з оснащеними українськими військами, але їхнє завдання - тільки "тимчасово заткнути пролом" у структурі сил російської армії, поки промисловість РФ намагається знайти альтернативних постачальників підшипників і відновити виробництво сучасних танків.

Аналітики CSIS вважають, що очевидними альтернативами для РФ є Китай і Малайзія, проте підшипники із цих країн загалом нижчої якості, що вплине на надійність техніки.

У дослідженні вважають, що Росія, ймовірно, наростить зрештою виробництво танків, замінивши якісні підшипники на погані, і танки, що зійшли з конвеєра, "будуть схожі на Т-72БМ3 або Т-90М", але виявляться менш функціональними і менш довговічними.

Водночас за оцінкою Forbes, російським військам потрібно щонайменше 150 нових або відновлених танків на місяць лише для того, щоб підтримувати свою наступальну міць.

За матеріалами Гордон.