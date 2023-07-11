Членство України в НАТО не залежить від вимог та розрахунків Росії - Держдеп

Спроби Росі заперечити можливість приєднання України до НАТО не впливають на процес євроатлантичної інтеграції офіційного Києва, ба більше - лише посилюють обороноздатність ЗСУ та можливості для стримування російської агресії в Європі.

Про це сказав у вівторок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується розрахунків, які міг би зробити Володимир Путін, він має поглянути на ту підтримку у сфері безпеки, яку ми вже надали Україні, щоби допомогти їй стримати російські атаки, на безпекову підтримку, яку вони (українці - ред.) дуже застосували на полі бою з великою користю", - підкреслив представник Держдепу.

Він також нагадав, що однією з речей, про яку Росія заявляла перед початком повномасштабного вторгнення, була рішуча позиція проти вступу України в Альянс.

"Вони (російська сторона - ред.) хотіли добитися непорушного зобов'язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. І ми чітко дали зрозуміти, що це не обговорюється, і що ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО", - зазначив представник Держдепу.

Він підкреслив, що союзники на саміті в Вільнюсі підтвердили це зобов'язання.

"І сьогодні ми чітко заявляємо, що Україна стане членом НАТО",- наголосив представник Держдепартаменту США.

У вівторок країни-члени НАТО заявили в комюніке, що для набуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі їй не знадобиться виконання ПДЧ, однак вона має реалізувати важливі кроки, щоби відповідати всім вимогам країни-члена Організації.