Держдеп пояснив відсутність РФ на зустрічі у Саудівській Аравії щодо України

Сполучені Штати назвали причину, чому Росії не буде на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці цього тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів речник Держдепу Меттью Міллер.

Відповідаючи на питання журналіста, чи це гарна ідея організувати зустріч без РФ, він повторив слова президента України Зеленського, який сказав, що відкритий до справжньої дипломатії з Росією, коли та буде готова до такої дипломатії.

Bloomberg пише, що Зеленський може приїхати в Нью-Йорк і представити "формулу миру" в ООН

"На жаль, ми бачимо, що з самого початку цієї війни – насправді ще до її початку – РФ ніколи не була готова до справжньої дипломатії", – зазначив Міллер.

За його словами, США "чітко заявили" про готовність "обговорювати будь-які законні занепокоєння з приводу безпеки, які Росія мала ще до початку війни", тоді як "Україна чітко дала зрозуміти, що вона здатна робити те ж саме, але Росія ніколи не брала участі в серйозних і змістовних переговорах"."Ми вважаємо важливим, щоб країни по всьому світу почули безпосередньо від України про жахіття, які були розв'язані проти неї, про напади на цивільних осіб, школи, лікарні, житлові будинки та цивільну інфраструктуру: щоб почули про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність та суверенітет", – наголосив Міллер.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні.Про проведення зустрічі в Саудівські Аравії в Джидді 5-6 серпня повідомило раніше видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.