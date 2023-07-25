Держдеп відповів на заяви Лукашенка про "вагнерівців" і Польщу

У Держдепі США відреагували на заяви самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка щодо загрози вторгнення групи Вагнера в Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Він назвав заяви Лукашенка "безвідповідальними" і наголосив, що США готові захищати своїх союзників по НАТО.

"Сполучені Штати будуть захищати кожен дюйм території НАТО", – підкреслив він

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі із президентом РФ Владіміром Путіним у неділю заявив, що його "почали напрягати вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

"Просяться на захід – "Дозвольте нам". Я питаю: "Нащо вам туди?". Ну і "в тиху"... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну сходимо на екскурсію у Варшаву і Жешув", – сказав Лукашенко, додавши, що вагнерівці розуміють роль Жешува як логістичного вузла для постачання Україні західної зброї.

Минулого тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".