До білорусі прибула ще одна колона "вагнерівців"

У напрямку Йосиповичів та табору в с. Цель трасою М5 від Бобруйска зафіксовано ще одну велику колону найманців ПВК "Вагнер". Як повідомляє моніторингова група Білорусь Гаюн, у складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури.

Аналітики звертають увагу на один цікавий факт - машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнер".

За уточненою інформацією, це вже щонайменше 3-та колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня. Зважаючи на все, як і в попередні дні, зараз найманці рухаються в польовий табір у селі Мель. Тобто вони поки що будуть зосереджені в одному місці.

The New York Times отримало свіжі супутникові знімки наметового табору в д. Цель під Осиповичами, зроблені MAXAR 14 та 16 липня. Журналісти наводять і знімок за 16 липня (неділя), і ось на ньому вже видно явний сплеск активності: не менше 5 фур, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи прямо біля наметів. Крім того, журналісти помітили на свіжих знімках невелику групу людей та "буханець".