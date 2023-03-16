Доказів геноциду в Україні з боку РФ не виявили, але є запитання - слідча комісія ООН

Створений за підтримки ООН слідчий орган виявив широкий спектр воєнних злочинів російських окупантів, але висновок про геноцид українців не зробив.

Голова незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, яка підтримується ООН, Ерік Месе заявив, що розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну не виявило ознак геноциду в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав він на пресконференції.

При цьому Ерік Месе додав, що слідча комісія стежить за доказами і що існують "деякі аспекти, які можуть викликати запитання" щодо можливого геноциду.

Водночас як повідомлялося раніше, у звіті слідчого органу, уповноваженого ООН, йдеться, що під час вторгнення в Україну Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

Месе додав, що комісія рекомендує компетентним органам ретельно розслідувати всі злочини, скоєні росіянами в Україні, і притягнути винних до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівні. За матеріалами ТСН.ua