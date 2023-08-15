Дуда анонсував зміни в системі управління військами Польщі

Напередодні Дня Польського війська, який відзначається 15 серпня, президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові приділив увагу необхідності зміни в системі управління збройними силами країни.

Про це передає Укрінформ з посиланням на TVN24.

За словами президента, існує «безумовна потреба в уніфікації системи командування».

«Я твердо переконаний, що в результаті змін, які будуть запропоновані буквально найближчим часом, законодавчих змін, буде створено Об'єднане командування, яке підпорядковуватиметься начальникові Генерального штабу», – сказав він.

Дуда додав, що буде відновлено командування видів збройних сил, яке відповідатиме за підготовку солдатів та за повсякденне оперативне функціонування видів військ, при цьому його «структура в цілому буде однаковою і в мирний, і у воєнний час, щоб ми були більш ефективними».

Президент наголосив на необхідності посилити заходи державної безпеки з огляду на війну, яку веде Росія проти України та загрози гібридних атак на кордоні.

«Саме тому проводиться багато навчань, – пояснив він. – Навчання відбуваються навіть на найвищому рівні державної влади» Вони допоможуть вдосконалити «системи безпеки, системи оборони», - зазначив Дуда.

«Найближчим часом очікуйте пропозицій щодо змін у цій системі», – наголосив він.

Цього ж дня Дуда надав звання генерала та адмірала 21 військовому.