Дуда назвав два важливі завдання на саміт НАТО у Вільнюсі

Двома важливими елементами на липневий саміт НАТО у Вільнюсі буде посилення військового компоненту та інфраструктури Альянсу на східному фланзі Альянсу, а також надання Україні з боку Альянсу додаткових гарантій безпеки.

Про це під час спільної пресконференції у середу в Ризі з президентом Латвії Егілсом Левітсом заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.

Як підкреслив польський лідер, на саміті НАТО у Вільнюсі будуть важливими два елементи. Насамперед йдеться про зміцнення безпеки країн східного флангу Альянсу відповідно до рішень попереднього саміту організації в Мадриді. Зокрема, йдеться про збільшення союзницької присутності з рівня батальйонних груп до рівня бригад. Крім того, необхідно також зміцнити сучасну військову інфраструктуру, щоб "не лише зупинити агресора, але й відлякати його від можливої агресії". У цьому ж контексті важливим він назвав збільшення мобільності сил реагування НАТО.

Дуда підкреслив, що він разом з президентом Латвії хотів би, що разом з іншими союзниками до саміту НАТО було підготовлено документ щодо надання Україні свого роду гарантій безпеки з боку НАТО.

"Ми хотіли б здійснити крок уперед в процесі зміцнення безпеки України з точки зору майбутнього прийняття України до НАТО",- зазначив польський лідер, зауваживши, що Варшава і Рига здійснюють кроки, щоб Україна якомога швидше стала членом Альянсу.

Торкаючись питання євроінтеграції України Дуда зазначив, що попри війну Україна здійснює реформи, визначені Єврокомісією, щоб приєднатися до ЄС.

"Це показує рішучість українців стати частиною Заходу, а не Сходу, до якої її хоче примусити росія. Рішучість України має не лише військовий, але й політичний і суспільний виміри",- наголосив Дуда.

Як відомо, саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Своєю чергою саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого в Києві.