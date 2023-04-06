Дуда призначив нового міністра сільського господарства на тлі проблем з українським збіжжям у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у четвер призначив нового міністра сільського господарства на тлі зернової кризи, пов'язаної з транзитом українського збіжжя через Польщу у треті країни.

Новим міністром став Роберт Телус, який замінив на цій посаді Віцепрем'єра, міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час офіційної церемонії призначення нового міністра Дуда заявив, що потрібно здійснити кроки у напрямку підвищення контролю над ввезенням збіжжя з України, аби не було спекуляцій цінами на ринку. Він зауважив, що Польща ще ніколи ще не мала справи з такого роду ситуацією, пов'язаною з напливом на польський ринок великих обсягів збіжжя з України.

Своєю чергою новопризначений міністр повідомив, що у четвер ввечері він скликає кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

"Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло в Європу, а отже, і в Польщу. Це наш обов'язок",- наголосив Телус.

Як відомо, попередній міністр Ковальчик подав у відставку в середу. За його словами, це рішення він прийняв, оскільки Єврокомісія не виконала головну вимогу польських аграріїв про введення мита на українські товари сільськогосподарського призначення і продовжила ще на рік, до 5 червня 2024 року, угоду про безмитне ввезення товарів з України.

Звільнений з посади міністра Ковальчик зберіг за собою посаду віцепрем'єра у польському уряді.

Крім нового міністра сільського господарства, президент Польщі призначив у четвер о міністра цифрової політики. Ним став уповноважений уряду РП з питань кібебезпеки Януш Цєшинський.

Як відомо, польські аграрії упродовж останніх кількох місяців проводили масові акції протесту, зокрема виступаючи проти перевезення через територію Польщі до третіх країн української агропродукції. Вони підкреслювали, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв. Під тиском фермерів уряд Польщі звернувся до Єврокомісії про відмову від нульового мита на українську агропродукцію.