Дуда запропонував Байдену тримати запаси американської зброї у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що для Штатів з точки зору логістики потрібно перебазувати якусь частину своїх запасів озброєння у Польщу.

Дуда сказав в інтерв'ю TVN24. "Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну, щоб зміцнити американський потенціал з погляду інфраструктури, мою пропозицію сприйняли з великою увагою", - заявив Дуда.

За словами голови держави, Байден в особистій розмові з ним запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі обговорить із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом можливість збільшення присутності американських військ у країні. Крім того, йдеться про надання їм більш постійного характеру дислокації.

Варшава порушуватиме тему передачі Україні бойових літаків під час переговорів із президентом США Байденом, який наразі перебуває з візитом у Польщі.

Джо Байден разом із державною делегацією Сполучених Штатів Америки прибув до Президентського палацу в Варшаві 21 лютого на зустріч з очільником Польщі Анджеєм Дудою.