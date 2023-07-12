Джейк Салліван: Вступ України до НАТО нині "буде означати війну з Росією"

Вступ України до НАТО нині "буде означати війну з Росією", тому в Білому домі підтримують обережність Альянсу. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє американський телеканал CNN в середу, 12 липня.

За його словами, президент США Джо Байден буде "прямодушним" із президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього запланована зустріч сьогодні.

Посадовець додав, що американський лідер представить Зеленському обґрунтування рішення НАТО щодо членства України.