Джо Байден балотуватиметься на другий термін президентства

Представник Демократичної партії США, нинішній американський лідер Джо Байден вирішив офіційно балотуватися на другий президентський термін.

Як інформує Україна молода, про це повідомляє NBC News у понеділок.

Як зазначає новинний телеканал, посилаючись на власне джерело, сам Байден поки що не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах.

Мовляв, небажання президента США офіційно заявити про те, про що він і так неодноразово говорив у приватному порядку, зумовлене низкою факторів.

Серед цих факторів: відсутність серйозного суперника в лавах Демократичної партії, зосередження уваги суспільства на судовому процесі проти Дональда Трампа, наближення боротьби з республіканцями в Конгресі з питання видатків бюджету.

Деякі політики з найближчого кола американського лідера стверджують, що Байден не поспішає заявляти про свої наміри ще й через боротьбу, яка розгорається в Республіканській партії. Йдеться про нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається ймовірним кандидатом від республіканців.

Телевізійники нагадують, що кожного разу, коли Байден публічно говорив про свою участь у майбутніх виборах, він застерігав, що обставини, політичні чи особисті, можуть змінитися та вплинути на його вирішення.

З огляду на це інші джерела NBC News повідомили, що Байден не поспішає з оголошенням, щоб залишити собі можливість передумати.

Інші ж стверджують, що майже не мають сумніву в тому, що чинний президент США балотуватиметься на другий термін, і що відповідна підготовка триває.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися у квітні цього року.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.