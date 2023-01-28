Ексгенерал НАТО з проукраїнською позицією стане президентом Чехії

У другому турі виборів президента Чехії переконливо переміг генерал у відставці Петр Павел

Про це свідчать результати підрахунку 99% голосів, оприлюднені на сайті Volby.cz, повідомляє Укрінформ.

За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу армії ЧР і колишнього голову Військового комітету НАТО проголосувало 58,08% виборців, за 68- річного експрем'єра, мільярдера Андрея Бабіша - 41,91%.

Прем'єр-міністр Петр Фіала привітав переможця та висловив упевненість у плідній співпраці. Павел, за словами Фіали, є тим, хто може залагоджувати конфлікти, а не розпалювати їх. "Це дуже важливо для нашого майбутнього", - сказав прем'єр.

За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу армії ЧР і колишнього голову Військового комітету НАТО проголосувало 58,08% виборців.

"Я готовий працювати... За успіх свого президентства буду вважати наш спільний успіх", - сказав Павел та запросив до співпраці усіх співгромадян і висловив сподівання, що разом вдасться розв'язати проблеми, зокрема, подолати конфронтацію.