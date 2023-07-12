Ердоган пояснив, чому віддав командирів з Азовсталі Україні

Дозвіл повернути в Україну командирів-захисників Азовсталі зрештою "вийшов на позитив" у відносинах з Росією.

Про це на пресконференції у Вільнюсі заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Домовленості про те, що військові командири мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією.

"Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас", - сказав турецький президент.

За словами Ердогана, він погодився віддати захисників Азовсталі лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський.

"Коли ми отримали цей запит - то ми віддали цих командирів", - сказав він.

Ердоган не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією.

"Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону. За матеріалами Європейська правда