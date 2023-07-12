Ердоган розповів, як проходять переговори щодо продовження зернової угоди

Туреччина готова зробити свій внесок у продовження Чорноморської зернової ініціативи, переговори між сторонами вже тривають.

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Anadolu.

За словами політика, він уже обговорював продовження зернових угод з українським лідером Володимиром Зеленським.

При цьому російський диктатор володимир путін нібито хоче внести "деякі пропозиції" в угоду. Про які саме "пропозиції" йдеться, Ердоган не уточнив.

"Зеленський висловився за продовження ініціативи, путін також мав деякі пропозиції. Ми працюємо, орієнтуючись на рішення, зважаючи на ці пропозиції", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, дія угоди спливає 17 липня. В українському уряді вважають, що росія майже зі стовідсотковою ймовірністю вийде з угоди. За матеріалами Слово і Діло