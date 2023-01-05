Ердоган зателефонував Путіну, запропонувавши рішення по Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган проведе переговори із президентом Росії Володимиром Путіним, інформує 5 січня державне турецьке агентство Anadolu.

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини агентству заявили, що лідери двох країн обговорили питання енергетики, стан і перспективи турецько-російських відносин, а також "регіональні процеси, зокрема російсько-українську війну та Сирію".

Як пише Anadolu, Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування дорожньої карти для створення газового хабу в Туреччині.

"Щодо теми війни між Росією й Україною, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив із просування діалогу, що виявилося в домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС", - ідеться в повідомленні.