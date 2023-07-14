Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити "зернову угоду"

Російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє експортувати українське продовольство.

Про це повідомляє Hurriyet.

"Як вам відомо, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження цього чорноморського зернового коридору", - сказав він.

Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".

"Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і Росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених бідних африканських країн так само швидко, як ми це робили разом з паном Путіним", - додав президент Туреччини.