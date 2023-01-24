Ердоган збирає Радбез Туреччини - обговорюватиме довгострокове перемир'я РФ та України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган збирає засідання Ради безпеки країни на 25 січня, де порушуватиметься питання війни РФ проти України. Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.

Окрім питань зовнішньої та внутрішньої політики Туреччини на порядку денному стоятиме тема України.

Зазначається, що учасники засідання обговорять роботу зернового коридору, посередницькі ініціативи Анкари та питання постачання гуманітарної допомоги.

Також буде порушено питання досягнення довгострокового припинення вогню між РФ та Україною. Нещодавно голова Міноборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що війна Росії проти України триватиме у 2023 році. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ