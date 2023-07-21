Франція вважає, що поміч з боку КНР полягає в наданні технологій подвійного призначення і нелетальних вантажів

Еммануель Бонн зазначає, що поміч з боку КНР полягає в наданні технологій подвійного призначення і нелетальних вантажів.

Росія може отримувати військову допомогу від Китая для ведення війни проти України. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на радника президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна.

Французький посадовець, зокрема, відповів на запитання, чи бачив Захід докази того, що Китай якимось чином озброює Росію.

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили", - зазначив він.

Радник також відповів на уточнювальне запитання про те, чи постачає Китай зброю.

"Ну… військове обладнання… наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії", - пояснив Бонн.

Французькі офіційні особи у коментарі американському телеканалу зазначили, що Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу: шоломи і бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - наголосив Бонн.