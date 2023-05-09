Глава МЗС Китаю: Ми не будемо підливати "масла у вогонь" української кризи

Китай продовжує наполягати на тому, що Україна та держава-агресор Росія мають якнайскоріше сісти за стіл переговорів і досягти перемир'я.

Позицію офіційного Пекіна повторив у Берліні міністр закордонних справ держави Цінь Ган на пресконференції після переговорів з німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша позиція щодо української кризи є дуже послідовною: ми закликаємо всі сторони завершити конфлікт і почати переговори... Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна держава ми будемо надалі просувати ідею мирних переговорів, а не підливати масла у вогонь", - сказав Цінь.

Дипломат зауважив, що Китай перебуває в контакті з іншими країнами стосовно питання врегулювання "конфлікту" та представив свій позиційний документ з 10 пунктів, який, за його словами, схвально сприйняли більшість країн, включно росію і Україну.

Цінь також зазначив, що голова КНР Сі Цзіньпін під час державного візиту в москву наприкінці березня "глибоко обговорив" з путіним "українську кризу" і передав йому заклик Пекіна до мирних переговорів.

"путін сказав, що росія відкрита для переговорів", - заявив очільник китайського МЗС.

Він також згадав телефонну розмову Сі з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої також йшлося про необхідність початку мирних переговорів і досягнення перемир'я. Цінь зазначив, що незабаром буде відправлено спеціального посланника у європейських справах в Україну, який також відвідає інші європейські держави.

Цін відповів на запитання щодо можливої реакції Пекіна на запровадження санкцій щодо китайських компаній.

"Ми не постачаємо зброю в країни в зонах конфлікту", - запевнив він, пославшись на національне законодавство. Обмеження стосуються і товарів подвійного призначення, за його словами. Водночас міністр зауважив, що між китайськими і російськими компаніями існує "нормальна співпраця", якій ніхто не має права заважати. Отже, якщо якась країна або група країн спробують запровадити односторонні санкції на підставі власного законодавства, реакція з боку Пекіна буде жорсткою.

"Китай буде захищати легітимні інтереси власної країни та її підприємців", - заявив Цінь Ган.

Бербок у відповідь нагадала, що росія інструменталізує пам'ять Другої світової війни для того, щоби порушувати Хартію ООН і вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності. Німеччина не вважає, що підливає масла у вогонь, підтримуючи Україну зброєю, але допомагає незалежній країні у її законному праві на самооборону, як це записано в Хартії ООН.

Стосовно санкцій німецька сторона разом з партнерами ретельно перевіряють можливість їх обходження. Наразі обговорюється 11 пакет санкцій ЄС, одним з елементів якого є якраз запобігання обходу санкцій, нагадала вона. Ці заходи не спрямовані проти якоїсь конкретної країни, запевнила Бербок.

"Ми очікуємо від усіх країн, у томи числі Китаю, що вони доведуть це своїм фірмам", - сказала дипломатка.

Проти 6 китайських компаній можуть бути запроваджені західні санкції через підозру в експорті до рф товарів, які можуть використовуватися у ВПК рф.