Глава МЗС Німеччини була відсутня на Раді безпеки ООН, бо не хотіла слухати брехню Лаврова

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 24 квітня була відсутня в Раді Безпеки ООН, тому що не хотіла слухати брехливі твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова, повідомляє Bild.

Тим часом вона займалася порятунком німецьких громадян із Судану.

"Лавров хотів влаштувати в Раді Безпеки продемонструвати, що все йде своєю чергою, а Росія з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну", - йдеться у матеріалі.

Німецькі чиновники повідомили Bild, що Німеччина не хотіла бути присутньою на таких цинічних і пропагандистських іграх. Фактично Бербок навмисне відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради безпеки ООН заявив Лаврову, що Росія завдає Україні величезних страждань та руйнувань.

Як пише The Guardian, глава МЗС Росії у своїх "довгих і незв'язних" виступах традиційно звинувачував США та їх західних союзників, заявив про "глибоку кризу" в ООН, а також оголосив, що "світ, ймовірно, підійшов до більш небезпечної межі, ніж за часів холодної війни".

1 квітня Росія розпочала місяць головування в Раді безпеки ООН. Президент Володимир Зеленський назвав це "повним банкрутством міжнародних інституцій.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив The Guardian, що не братиме участі в засіданні Ради безпеки цього місяця, за винятком випадків, коли "йдеться про питання, які становлять критичний інтерес для національної безпеки".