Голова МЗС Грузії: вітаємо рішення Росії про безвіз "із гуманітарних міркувань"

Міністр закордонних справ Грузії Ілія Дарчилашвілі, коментуючи рішення Росії скасувати візовий режим для грузинів, заявив, що йдеться про незалежне рішення Москви.

Заяву Дарчилашвілі цитує "Перший канал" Грузії, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про безвізовий режим для громадян Грузії, очільник грузинського МЗС підкреслив, що для росіян візи були скасовані у 2010 році за "попереднього режиму".

"Сьогодні Російська Федерація індивідуально, незалежно ухвалила рішення скасувати візовий режим для наших громадян", – додав він.

За словами Дарчилашвілі, "із гуманітарних міркувань" це рішення Москви можна вітати.

"Хочу безумовно сказати, що в Росії живе понад мільйон наших співвітчизників, які мають дуже тісні зв’язки з людьми, рідними й близькими, що живуть у Грузії. Це рішення, якщо дивитись із гуманітарних міркувань, будь-який відповідальний уряд вітатиме", – вважає міністр.

"Рішення полегшить умови життя для наших громадян і дозволить їм спілкуватись між собою, подорожувати одне до одного", – зазначив він.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року – після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії та закликала скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії.