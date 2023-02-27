Грузія дозволила українцям перебувати без віз протягом двох років

Громадяни України можуть приїжджати та перебувати в Грузії без віз протягом повних двох років. Про це йдеться у постанові No 81 грузинського уряду від 24 лютого 2023 року, передає "Грузия Online".

Ухвалена постанова внесла поправку до постанови No 255 від 5 червня 2015 року. Таким чином уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України (так само як і громадянам РФ) в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного року.

"Згідно з поправками, опублікованими в законодавчому віснику, які набрали чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну", - йдеться у повідомленні.Що відомо про підтримку біженців з України у Грузії

Як стало відомо у січні 2023 року, сім'ям із дітьми, які переїхали до Грузії з України після початку бойових дій, виплачуватимуть додатково по 470 ларі (близько 172 долари) на кожну дитину.

Для отримання допомоги батьки або інші законні представники дитини мають звернутися до відділень Агентства соціального обслуговування за місцем проживання до 1 березня. Із собою потрібно мати паспорт, а також паспорт або свідоцтво про народження дитини.

Програма підтримки біженців з України, яку з 15 липня 2022 року реалізує Агентство у справах переселенців, передбачає соціальну допомогу, а також щомісячні виплати в 300 ларі (близько 110 доларів), які частково покривають орендну плату за житло. Станом на 25 жовтня 2022 року допомогу з орендною платою в 300 ларі щомісяця отримували 500 сімей, також понад 1050 людей отримували щомісячну соціальну допомогу. За матеріалами UA: Суспільне Новини