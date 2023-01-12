Гутерреш нагадав у Радбезі ООН про глобальні проблеми, які створила Росія

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадав у Раді безпеки про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це він сказав, виступаючи в четвер під час відкритих дебатів міністерського рівня щодо верховенства права у відносинах між державами в контексті підтримання міжнародного миру та безпеки.

Верховенство права є основоположним принципом для ООН і нашої місії миру, сказав він. Воно захищає вразливих, запобігає дискримінації, насиллю та іншим зловживанням, зокрема від "жорстоких злочинів, включаючи геноцид", додав Гутерреш.

За його словами, держави продовжують безкарно порушувати міжнародне право.

"Російське вторгнення в Україну призвело до гуманітарної катастрофи та порушення прав людини, травмувало покоління дітей та прискорило глобальну продовольчу й енергетичну кризу", - зазначив генсек.

Він вкотре підкреслив, що будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням статуту ООН та міжнародного права.

"У всьому світі ООН мобілізована для боротьби з безкарністю та прагне притягнути винних до відповідальності за допомогою справедливого, незалежного судового розгляду", - зауважив він, наголосивши на особливій ролі Міжнародного кримінального суду в цьому.

ООН запросила для України на 2023 рік $5,7 мільярда.