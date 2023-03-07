Хакери атакували німецький концерн Rheinmetall, який хоче виробляти танки в Україні

Німецький виробник зброї Rheinmetall у вівторок зазнав масштабної кібератаки, яка не змогла значним чином вплинути на ІТ-системи компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Вважається, що на Rheinmetall було здійснено DDoS-атаку, під час якої зловмисники намагаються перевантажити сервери великою кількістю запитів і таким чином вивезти з ладу.

У результаті, за словами офіційного представника збройового концерну, тимчасово недоступним був лише веб-сайт компанії, який обслуговується зовнішнім провайдером, але решта ІТ-інфраструктури виявилася стабільною.

Rheinmetall надасть до танків Leopard для України велику кількість снарядів

"Немає жодних ознак того, що внутрішня ІТ-інфраструктура Rheinmetall могла постраждати від можливого витоку. Не припускається, що група може зазнати будь-яких фінансових збитків", – додав він.

За оцінками експертів, Rheinmetall є об'єктом уваги хакерів, які діють в мережі від імені Росії, оскільки компанія постачає, серед іншого, бронетранспортери в Україну для захисту від російської атаки.

Раніше також стало відомо, що концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.