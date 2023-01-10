ЄС і НАТО підписали декларацію про співробітництво

Євросоюз та НАТО підписали двосторонню декларацію про партнерство, яка визначить співпрацю між ними на наступні роки.

Церемонія підписання угоди відбулася у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у вівторок, 10 січня. Її трансляція велася на сайті НАТО, інформує "Кореспондент".

Документ підписали генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Декларацію поки що не оприлюднено.

Відомо, що це вже третя угода між ЄС і НАТО. Її почали обговорювати два роки тому. Підписання документа неодноразово відкладалося через війну РФ проти України та напруженість між Туреччиною та Кіпром. Спочатку декларацію мали підписати на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

За інформацією західних агентств, у декларації в ролі теми для поглиблення співпраці НАТО та ЄС значаться боротьба зі "зростаючою геостратегічною конкуренцією", захист критично важливої інфраструктури, протидія загрозам від нових технологій. Також там відзначається роль НАТО та ЄС у підтримці миру.

Сторони також домовилися активізувати свою політичну, економічну та військову міць.