ЄС офіційно схвалив 10-й пакет санкцій проти Росії. Боррель розкрив деталі

Європейський союз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму Twitter.

Новий пакет передбачає заборону російських пропагандистських медіа, а також нові обмеження на імпорт і експорт.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості зупинити російську військову машину", - написав він.

Боррель додав, що санкції також стосуватимуться "тих, хто несе відповідальність за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей". За його словами, це явне порушення міжнародного права, в тому числі Женевської конвенції.