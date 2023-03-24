ЄС організує конференцію щодо повернення українських дітей - Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз організує конференцію щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції після засідання Європейської ради 23 березня. Зокрема, Україна, Польща та Єврокомісія створили відповідну ініціативу, аби українські діти змогли повернутися додому.

"Сьогодні ми знаємо про 16 200 дітей, які були депортовані. Поки що повернулися лише 300. Ці злочинні дії повністю виправдовують ордери на арешт, видані МКС. У цій сфері, у партнерстві з українцями, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і я започаткували ініціативу, спрямовану на повернення цих дітей, яких викрала Росія. Для цього ми організуємо конференцію", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що зараз учасники ініціативи на самому початку важкої роботи. За словами фон дер Ляєн, учасники ініціативи прагнуть об'єднати міжнародний тиск, аби вжити всіх можливих заходів для встановлення місцеперебування цих дітей.

"І ми прагнемо сприяти органам ООН і відповідним міжнародним організаціям в отриманні якіснішої та повної інформації про дітей, яких депортували до Росії. Сюди входять і діти, які пізніше були усиновлені або передані в російські прийомні сім'ї", - додала очільниця Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, генсек ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв підтримку агентства організації. Вона додала, що ООН має значний досвід у цій сфері.

Російські загарбники вивозять українських дітей з тимчасово окупованих районів нашої держави на територію РФ під виглядом "відпочинку" або "санаторного лікування". Подібні поїздки для маленьких українців ворог пропонує довірливим батькам, деякі з яких письмово погоджуються на це. За матеріалами ZN.ua