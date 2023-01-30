ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за 2 тижні - ЗМІ

В Європейському союзі до кінця поточного тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – 10 санкційний пакет проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за 2 тижні, щоб бути узгодженим до 1-ї річниці повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що проєкт нових санкцій щодо Білорусі здебільшого повторює вже застосовані санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

В ЄС заявили, що Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".