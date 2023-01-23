ЄС схвалив надання Україні 500 млн євро військової допомоги

Європейський Союз 23 січня ратифікував додаткову військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Раніше Угорщина блокувала надання траншу.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Так, угода про сьомий такий транш допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Пакет у 500 мільйонів євро схвалили разом із додатковими 45 мільйонами на "несмертельне обладнання" для військової тренувальної місії ЄС для України, повідомили джерела.

Угорщина теж схвалила 500-мільйонний транш, але дала сигнал про свою опозицію до посилення санкцій, особливо якщо вони мали б обмежити співпрацю Будапешта з москвою в ядерній енергетиці.

"Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам. Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Раніше кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк та польське видання RMF FM повідомляли, що Угорщина намагалася блокувати надання Україні траншу військової допомоги. Однак 23 січня, за даними Джозвяка, представники Будапешта на зустрічі у Брюсселі оголосили, що їхня країна не блокуватиме виділення допомоги.

У жовтні 2022 року Рада ЄС вирішила виділити шостий транш військової допомоги на 500 мільйонів та започаткувати тренувальну місію для українських військових.

Так, навчання українських військових відбуваються в межах створеної Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). Метою місії є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України.

Ця місія має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку українських військових, зокрема Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які підтримують проведення навчання. За матеріалами hromadske.ua