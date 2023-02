ЄС ввів санкції проти "вагнерівців"

Європейський Союз ввів нові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних із приватною військовою компанією Вагнер. Зокрема, проти бойовиків, які брали активну участь у захопленні Соледара в Україні, йдеться у прес-релізі Ради ЄС.

"Діяльність ПВК Вагнер є загрозою для людей у країнах, де вони працюють, і для Європейського союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир та безпеку, оскільки не діють в жодному правовому полі", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зокрема, ЄС включив до списку санкцій 11 осіб та сім організацій:

вісім людей та сім юридичних осіб, відповідальних або причетних до серйозних порушень прав людини у Центральноафриканській Республіці та Судані;

одна людина під режимом санкцій у Малі, відповідальна за дії, що загрожують миру, безпеці чи стабільності Малі;

дві особи включені до списку за дії, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Вказані особи включають двох командувачів сил групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року; керівника групи Вагнера в Малі, де найманці брали участь у насильницьких діях та численних порушеннях прав людини, включаючи позасудові страти, та низки важливих членів групи у ЦАР", - наголошується у комюніке.

За даними ЗМІ, двоє командирів, які потрапили під санкції за роль у штурмі Соледара, - це Айк Гаспарян із позивним Абрек та Антон Єлізаров із позивним Лотусом.

Серед юридичних осіб під санкції потрапили компанії Meroe Gold, M-Invest та її керівник, Lobaye Invest Sarlu та Diamville, які пов'язані з діяльністю групи Вагнера в Судані та ЦАР. Крім того, це також PR-структура групи Foundation for the Defence of National Values (FDNV) з керівником та радіостанція Lengo Sengo, останню вносять до списку за операції інформаційного впливу на користь Росії та групи Вагнера.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону в'їзду та транзиту через країни ЄС та заборону для громадян та компаній у ЄС надавати їм кошти.

Як повідомлялося, 25 лютого ЄС затвердив 10 пакет санкцій проти Росії. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ. ЄС запровадив санкції проти трьох великих банків - Тінькофф, Альфа-банк та Росбанк.