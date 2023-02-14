Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

Європейська комісія ухвалила пропозицію включити роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відтак Україна стала на крок ближче до зони безплатного роумінгу. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу. Після згоди Ради Комітет з питань торгівлі Україна - ЄС має прийняти Спільне рішення про надання роумінгу взаємного режиму внутрішнього ринку.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

Приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Це перший випадок поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.

Раніше про необхідність введення України в зону безплатного роумінгу говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У разі схвалення пропозиції українці зможуть користуватися безплатним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв'язком

Про наміри України приєднатись до зони роумінгу ЄС говорив і прем'єр - міністр України Денис Шмигаль напередодні саміту "Україна - ЄС". За матеріалами ZN.ua