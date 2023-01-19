Європарламент офіційно підтримав створення трибуналу для рф

Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для суду за скоєні в Україні злочини. Про це 19 січня повідомила пресслужба Європарламенту.

Текст резолюції схвалили 472 голосами. Проти - 19, ще 33 депутати утрималися.

У документі парламентарі вимагають притягти до відповідальності політичне й військове керівництво Росії за агресію і злочини проти України.

"Парламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами в Бучі, Ірпені й багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни й підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності згідно з міжнародним правом. Депутати Європарламенту закликають ЄС у тісній співпраці з Україною й міжнародною спільнотою домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного й військового керівництва Росії та її союзників", - ідеться в повідомленні.

Створення трибуналу, стверджують депутати Європарламенту, заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді й доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, оскільки нині він не може розслідувати злочин агресії, коли той стосується України.

Зазначаючи, що точні умови і склад спеціального трибуналу ще треба визначити, депутати наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише президента РФ Володимира Путіна і його політичного й військового кола, але також для суду над самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком і його поплічниками.